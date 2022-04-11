За словами Шмигаля, угода між Україною та Литвою передбачає механізми та інструменти підтримки дітей, які були вимушені виїхати до Литви. Також країна має забезпечити їх повернення в Україну після завершення бойових дій.

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Литва опікуватиметься українськими дітьми-переселенцями

Тисячі українців знайшли притулок від війни на території Литви й їх народ із відкритим серцем прийняв українських жінок та дітей. Ми вдячні за цю підтримку,

– сказав прем'єр-міністр України.

Його литовська колега Шимоніте підкреслила, що конвої литовських вантажівок із гумдопомогою від держави, бізнесу та народу Литви продовжать курсувати в Україну. Вона додала, що Литва робитиме це стільки, скільки потрібно.

Водночас Денис Шмигаль відзначив, що не сумнівається в продовженні підтримки з боку Литви й народу цієї країни.

Крім того, вони також обговорили фінансову підтримку та наповнення Фонду відновлення України.



Литва опікуватиметься українськими дітьми-переселенцями / Фото з Урядового порталу



Литва опікуватиметься українськими дітьми-переселенцями / Фото з Урядового порталу

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