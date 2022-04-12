Шимоните прибыла в Киев на поезде Укрзализныци

Как стало известно, в столицу Украины ее доставил поезд Укрзализныци.

Продолжаем помогать украинским дипломатии. На этот раз привезли в Киев премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните,
– заявили в Укрзализныце.

Напомним, ранее Укрзализныця привезла в Киев главу британского правительства Бориса Джонсона.

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