Президенты Польши, Эстонии, Латвии и Литвы уже прибыли в Киев

В Киев уже прибыли президенты 4 стран Европы – Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Они проведут встречу с Владимиром Зеленским.

Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Алар Карис и Эгилс Левитс приехали в Киев поездом Укрзализныци. На вокзале их встретила украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Цель визита

Президенты Польши и стран Балтики приехали в Киев, чтобы выразить свою поддержку президенту нашей страны и всему народу.

С Зеленским будут говорить о политической и военной помощи.

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