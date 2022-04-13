Президенты Польши и стран Балтии встретились в Киеве с Владимиром Зеленским

Президенты Польши и страны Балтии 13 апреля встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Руководители европейских стран прибыли, чтобы выразить свою поддержку украинскому лидеру и всему народу.

Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда приехали в украинскую столицу 13 апреля поездом. На вокзале их встретила делегация. Ее возглавил Денис Шмигаль.

Заметьте Такие визиты сейчас особенно важны, – Зеленский о приезде президентов Балтии и Польши

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетили разгромленную Бородянку. Там политики своими глазами увидели, что оставили после себя российские оккупанты. Затем Науседа заявил, что в Бородянке показала свое лицо темная сторона человечества.

Впоследствии лидеры стран отправились в Киев на встречу с Владимиром Зеленским.

Встреча Зеленского с президентами Польши и стран Балтии / Kancelaria Prezydenta RP

Встреча в Киеве / Пресс-служба Офиса Президента

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