Президенты стран ЕС на коленях должны стоять перед Украиной, – Пионтковский

Украина уже подала заявку на вступление в Европейский союз. Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что главы всех 27 государств должны немедленно принять положительное решение.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. Пионтковский добавил, что на тяжестях сейчас вопрос существования всего мира, а не только Украины.

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"Все эти 27 глав государств должны сейчас на коленях стоять перед Украиной за то, что она сейчас за них делает и немедленно обеспечить полное членство", – отметил публицист.

Пока все военные неудачи в Украине, этот "гитлер с ядерной бомбой" (Путин – 24 канал) торжествует,

– добавил Пионтковский.

Российский публицист подчеркнул, что ядерный шантаж Путина не работает.

"Впервые он сработал в 2008 году, когда Уркаини отказали в ПДЧ, и срабатывает сегодня, когда они не решаются ввести беспилотную зону", – отметил он.

Пионтковский в эфире 24 канала: смотрите видео

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