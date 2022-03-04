Президенты стран ЕС на коленях должны стоять перед Украиной, – Пионтковский
Украина уже подала заявку на вступление в Европейский союз. Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что главы всех 27 государств должны немедленно принять положительное решение.
Об этом он сказал в эфире 24 канала. Пионтковский добавил, что на тяжестях сейчас вопрос существования всего мира, а не только Украины.
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"Все эти 27 глав государств должны сейчас на коленях стоять перед Украиной за то, что она сейчас за них делает и немедленно обеспечить полное членство", – отметил публицист.
Пока все военные неудачи в Украине, этот "гитлер с ядерной бомбой" (Путин – 24 канал) торжествует,
– добавил Пионтковский.
Российский публицист подчеркнул, что ядерный шантаж Путина не работает.
"Впервые он сработал в 2008 году, когда Уркаини отказали в ПДЧ, и срабатывает сегодня, когда они не решаются ввести беспилотную зону", – отметил он.
Пионтковский в эфире 24 канала: смотрите видео
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