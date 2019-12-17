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      Президенты Зеленский и Алиев проводят встречу в Баку: фото, видео

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      Зеленский и Алиев встретились в Баку / пресс-служба офиса Президента

      Президент Владимир Зеленский уже встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. После краткой беседы лидеры государств с участием делегаций собираются провести переговоры. После них – подписать ряд двусторонних документов и выступить перед СМИ.

      Официальная церемония встречи Зеленского и Алиева состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Об этом информирует пресс-служба офиса Президента.

      Смотрите больше: Анонс визита президента Зеленского в Баку

      Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.


      Первая встреча Зеленского и Алиева/ фото пресс-служба ОП

      Встреча президентов Зеленского и Алиева в Баку: видео

      В рамках визита в Азербайджан Зеленский встретится также с премьер-министром страны Али Асадовым, примет участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.


      Президент Зеленский встретился в Баку со своим коллегой/ фото пресс-служба ОП


      Сейчас лидеры государств проводят встречу, после которой планируют подписать ряд документов/ фото пресс-служба ОП


      Встреча Зеленского и Алиева в Баку/ фото пресс-служба ОП

      Кроме того, Зеленский вместе с женой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Азербайджана Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский
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