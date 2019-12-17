Президенты Зеленский и Алиев проводят встречу в Баку: фото, видео

Президент Владимир Зеленский уже встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. После краткой беседы лидеры государств с участием делегаций собираются провести переговоры. После них – подписать ряд двусторонних документов и выступить перед СМИ.

Официальная церемония встречи Зеленского и Алиева состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики. Об этом информирует пресс-служба офиса Президента.

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Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.



Первая встреча Зеленского и Алиева/ фото пресс-служба ОП

Встреча президентов Зеленского и Алиева в Баку: видео

В рамках визита в Азербайджан Зеленский встретится также с премьер-министром страны Али Асадовым, примет участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.



Президент Зеленский встретился в Баку со своим коллегой/ фото пресс-служба ОП



Сейчас лидеры государств проводят встречу, после которой планируют подписать ряд документов/ фото пресс-служба ОП



Встреча Зеленского и Алиева в Баку/ фото пресс-служба ОП

Кроме того, Зеленский вместе с женой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.