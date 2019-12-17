10:41
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини політики
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Президенти Зеленський та Алієв проводять зустріч в Баку: фото, відео

      440 Читать новость на русском
      Зеленський та Алієв зустрілися в Баку / пресслужба Офісу Президента

      Президент Володимир Зеленський вже зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Після короткої бесіди лідери держав за участю делегацій збираються провести переговори. Після них – підписати низку двосторонніх документів та виступити перед ЗМІ.

      Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Алієва відбулася на площі біля резиденції президента Азербайджанської Республіки. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

      Дивіться більше: Анонс візиту президента Зеленського до Баку

      Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану.


      Перша зустріч Зеленського та Алієва/ фото пресслужба ОП

      Зустріч президентів Зеленського та Алієва в Баку: відео

      У рамках візиту до Азербайджану Зеленський зустрінеться також із прем’єр-міністром країни Алі Асадовим, візьме участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.


      Президент Зеленський зустрівся в Баку зі своїм колегою/ фото пресслужба ОП


      Наразі лідери держав проводять зустріч, після якої планують підписати низку документів/ фото пресслужба ОП


      Зустріч Зеленського та Алієва у Баку/ фото пресслужба ОП

      Крім того, Зеленський разом з дружиною відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.

      Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
      сьогодні
      17554
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Президент України Офіс Президента Новини Азербайджану
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Романтичне Різдво: 10 новорічних мелодрам, які варто подивитися
      Марта Вересюк 158
      сьогодні , 10:00 Найкращі та корисні подарунки до зимових свят
      Під обкладинкою 128
      сьогодні , 08:25 Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників
      Ірина Поліщук 4906
      сьогодні , 08:06 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 2893
      сьогодні , 07:20 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 1688
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук