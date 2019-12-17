Президенти Зеленський та Алієв проводять зустріч в Баку: фото, відео
Президент Володимир Зеленський вже зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Після короткої бесіди лідери держав за участю делегацій збираються провести переговори. Після них – підписати низку двосторонніх документів та виступити перед ЗМІ.
Офіційна церемонія зустрічі Зеленського та Алієва відбулася на площі біля резиденції президента Азербайджанської Республіки. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.
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Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану.
Перша зустріч Зеленського та Алієва/ фото пресслужба ОП
Зустріч президентів Зеленського та Алієва в Баку: відео
У рамках візиту до Азербайджану Зеленський зустрінеться також із прем’єр-міністром країни Алі Асадовим, візьме участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
Президент Зеленський зустрівся в Баку зі своїм колегою/ фото пресслужба ОП
Наразі лідери держав проводять зустріч, після якої планують підписати низку документів/ фото пресслужба ОП
Зустріч Зеленського та Алієва у Баку/ фото пресслужба ОП
Крім того, Зеленський разом з дружиною відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.