Президенти Зеленський та Алієв проводять зустріч в Баку: фото, відео

Зеленський та Алієв зустрілися в Баку / пресслужба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський вже зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Після короткої бесіди лідери держав за участю делегацій збираються провести переговори. Після них – підписати низку двосторонніх документів та виступити перед ЗМІ.