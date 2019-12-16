Зеленський відвідає Азербайджан: що відомо

Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідає Азербайджан 16-17 грудня. У рамках візиту заплановане підписання низки двосторонніх документів.

Документи спрямовані на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах, повідомили у пресслужбі ОПУ.

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У Володимира Зеленського заплановані переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим. Президенти України та Азербайджану також візьмуть участь у роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

У Баку Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

Закордонні візити Зеленського: що відомо

Нещодавно президент України відвідав з офіційним візитом Литву та Естонію. У Литві президенти підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою до 2024 року.

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В Естонії Зеленський провів переговори з:

президенткою країни Керсті Кальюлайд,

спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,

прем’єр-міністром країни Ратасом.

Президент також взяв участь у роботі Цифрового форуму.

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