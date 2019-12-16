Зеленський відвідає Азербайджан: що відомо
Президент України Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідає Азербайджан 16-17 грудня. У рамках візиту заплановане підписання низки двосторонніх документів.
Документи спрямовані на поглиблення співпраці між Україною та Азербайджанською Республікою у пріоритетних сферах, повідомили у пресслужбі ОПУ.
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У Володимира Зеленського заплановані переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Алі Асадовим. Президенти України та Азербайджану також візьмуть участь у роботі українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
У Баку Володимир Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.
Закордонні візити Зеленського: що відомо
Нещодавно президент України відвідав з офіційним візитом Литву та Естонію. У Литві президенти підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою до 2024 року.
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В Естонії Зеленський провів переговори з:
- президенткою країни Керсті Кальюлайд,
- спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,
- прем’єр-міністром країни Ратасом.
Президент також взяв участь у роботі Цифрового форуму.
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