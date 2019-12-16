Зеленский посетит Азербайджан: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Азербайджан 16-17 декабря. В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Документы направлены на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах, сообщили в пресс-службе ОПУ.
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У Владимира Зеленского запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.
В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.
Зарубежные визиты Зеленского: что известно
Недавно президент Украины посетил с официальным визитом Литву и Эстонию. В Литве президенты подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года.
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В Эстонии Зеленский провел переговоры с:
- президентом страны Керсти Кальюлайд,
- спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пиллуаасом,
- премьер-министром страны Ратасом.
Президент также принял участие в работе Цифрового форума.
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