Зеленский посетит Азербайджан: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Азербайджан 16-17 декабря. В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Документы направлены на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах, сообщили в пресс-службе ОПУ.

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У Владимира Зеленского запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Зарубежные визиты Зеленского: что известно

Недавно президент Украины посетил с официальным визитом Литву и Эстонию. В Литве президенты подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года.

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В Эстонии Зеленский провел переговоры с:

президентом страны Керсти Кальюлайд,

спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пиллуаасом,

премьер-министром страны Ратасом.

Президент также принял участие в работе Цифрового форума.

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