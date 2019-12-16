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      Зеленский посетит Азербайджан: что известно

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      Зеленский посетит Азербайджан / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит Азербайджан 16-17 декабря. В рамках визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.

      Документы направлены на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах, сообщили в пресс-службе ОПУ.

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      У Владимира Зеленского запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

      В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

      Зарубежные визиты Зеленского: что известно

      Недавно президент Украины посетил с официальным визитом Литву и Эстонию. В Литве президенты подписали декларацию о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой до 2024 года.

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      В Эстонии Зеленский провел переговоры с:

      • президентом страны Керсти Кальюлайд,
      • спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пиллуаасом,
      • премьер-министром страны Ратасом.

      Президент также принял участие в работе Цифрового форума.

       Обратите внимание: В Японии прошла интронизация нового императора: Зеленский принял участие в мероприятии – фото, видео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Азербайджана Новости Украины
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