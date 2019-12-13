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      Украина готовит новый визит Зеленского в США, – Кулеба

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      Украинская сторона готовит новый визит Зеленского в США / president.gov.ua

      У Украины высокий уровень поддержки от США, в частности в оборонном секторе. Также Вашингтон и Киев работают над организацией нового полноценного визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты.

      Об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время своего визита в Вашингтон, передает Укринформ.

      Интересно: Дональд Трамп прокомментировал поездку Джулиани в Украину

      Чиновник напомнил, что президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского в Белый дом сразу после его победы на президентских выборах в Украине.

      Также Кулеба отметил, что Украина до сих пор имеет высокий уровень поддержки от Штатов. Это демонстрирует и принятый накануне Палатой представителей США законопроект о финансировании потребностей на оборону США в 2020 году, который предусматривает 300 миллионов долларов для армии Украины. Это на 50 миллионов больше, чем было заложено в предыдущем законе.

      Вокруг может быть большая политика, потрясение, но стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается нерушимым, и мы будем продвигаться вперед,
      – подчеркнул Кулеба.

      Что известно о первой встрече Зеленского и Трампа?

      Разговор президентов Украины и США состоялся на фоне громкого скандала, который возник в Вашингтоне и связан с Киевом. Он разгорелся из-за доноса американского разведчика. Так, 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Впоследствии оба президента опровергли эти данные. Тем не менее, в США разгорелся огромный скандал, итогом которого может стать решение об импичменте Трампа.

      Во время этой встречи с Трампом в рамках Генассамблеи ООН Зеленский отметил, что Трамп никогда не бывал в Украине. Поэтому он пригласил своего коллегу посетить страну с официальным визитом. Американский президент, со своей стороны, пообещал, что посетит.

      військова допомога сша україні
      Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала

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      13 декабря
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Кулеба Законодательство Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости США
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