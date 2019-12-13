Україна готує новий візит Зеленського до США, – Кулеба

Україна має високий рівень підтримки від США, зокрема в оборонному секторі. Також Вашингтон і Київ наразі працюють над організацією нового повноцінного візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час свого візиту до Вашингтона, передає Укрінформ.

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Чиновник нагадав, що президент США Дональд Трамп запросив Зеленського до Білого дому одразу після його перемоги на президентських виборах в Україні.

Також Кулеба наголосив, що Україна досі має високий рівень підтримки від Штатів. Це демонструє і ухвалений напередодні Палатою представників США законопроєкт про фінансування потреб на оборону США у 2020 році, який передбачає 300 мільйонів доларів для армії України. Це на 50 мільйонів більше, аніж було закладено у попередньому законі.

Навколо може бути велика політика, потрясіння, але стратегічний характер наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушним, і ми будемо просуватися вперед,

– підкреслив Кулеба.

Що відомо про першу зустріч Зеленського та Трампа?

Розмова президентів України та США відбулася на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та пов'язаний з Києвом. Він вибухнув через донос американського розвідника. Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. Згодом обидва президенти спростували ці дані. Тим не менш, у США розгорівся величезний скандал, підсумком якого може стати рішення про імпічмент Трампа.

Під час цієї зустрічі із Трампом у межах Генасамблеї ООН Зеленський зазначив, що Трамп ніколи не бував в Україні. Відтак він запросив свого колегу відвідати країну з офіційним візитом. Американський президент, зі свого боку, пообіцяв, що відвідає.



Військова допомога США Україні / Інфографіка 24 каналу