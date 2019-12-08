Дональд Трамп прокоментував поїздку Джуліані в Україну
Президент США Дональд Трамп прокоментував візит свого юриста Руді Джуліані в Україну. Джуліані зустрічався з українськими чиновниками.
За словами Трампа, його адвокат знайшов "багато хорошої інформації". Про це повідомляє "Голос Америки".
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Американський президент заявив, що Джуліані підготує звіт для генерального прокурора США, Конгресу і Міністерства юстиції. Він також додав, що його адвокат є одним з найкращих борців зі злочинністю за останні 50 років.
Що відомо про поїздку Джуліані в Україну
Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані приїжджав до Києва із знімальною групою одного з американських каналів. Він зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.
Один з американських телеканалів знімає документальний фільм, в якому відстоює позицію американського президента у справі про імпічмент.
Адвокат Трампа Джуліані вже встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:
- ексгенпрокурором України Юрієм Луценком;
- колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком;
- колишнім нардепом Андрієм Артеменком;
- колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.
Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа.
Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента.
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Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
- До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.