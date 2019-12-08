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      Дональд Трамп прокоментував поїздку Джуліані в Україну

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      Руді Джуліані та Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп прокоментував візит свого юриста Руді Джуліані в Україну. Джуліані зустрічався з українськими чиновниками.

      За словами Трампа, його адвокат знайшов "багато хорошої інформації". Про це повідомляє "Голос Америки".

      До теми: Чи тиснув особистий адвокат Трампа на Україну: нові факти зі слухань у Конгресі США

      Американський президент заявив, що Джуліані підготує звіт для генерального прокурора США, Конгресу і Міністерства юстиції. Він також додав, що його адвокат є одним з найкращих борців зі злочинністю за останні 50 років.

      Що відомо про поїздку Джуліані в Україну

      Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані приїжджав до Києва із знімальною групою одного з американських каналів. Він зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

      Один з американських телеканалів знімає документальний фільм, в якому відстоює позицію американського президента у справі про імпічмент.

      Адвокат Трампа Джуліані вже встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:

      • ексгенпрокурором України Юрієм Луценком;
      • колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком;
      • колишнім нардепом Андрієм Артеменком;
      • колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським.

      Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

      Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента.

      Важливо: Скандальна доповідь про імпічмент Трампа: 10 фактів, що стосуються України

      Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському.
      • До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      8 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Імпічмент Трампа Дональд Трамп Новини США
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