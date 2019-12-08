Дональд Трамп прокоментував поїздку Джуліані в Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував візит свого юриста Руді Джуліані в Україну. Джуліані зустрічався з українськими чиновниками.

За словами Трампа, його адвокат знайшов "багато хорошої інформації". Про це повідомляє "Голос Америки".

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Американський президент заявив, що Джуліані підготує звіт для генерального прокурора США, Конгресу і Міністерства юстиції. Він також додав, що його адвокат є одним з найкращих борців зі злочинністю за останні 50 років.

Що відомо про поїздку Джуліані в Україну

Особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані приїжджав до Києва із знімальною групою одного з американських каналів. Він зустрічався з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Один з американських телеканалів знімає документальний фільм, в якому відстоює позицію американського президента у справі про імпічмент.

Адвокат Трампа Джуліані вже встиг провести зустріч у Будапешті (Угорщина) з:

ексгенпрокурором України Юрієм Луценком ;

; колишнім українським дипломатом Андрієм Теліженком ;

; колишнім нардепом Андрієм Артеменком ;

; колишнім головою Центральної виборчої комісії (ЦВК) Михайлом Охендовським .

Палата представників Конгресу США опублікувала 300 сторінок доповіді щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Одним з ключових моментів доповіді є твердження, буцімто Трамп вимагав втручання українського уряду в американські вибори, аби бути переобраним на посаді президента.

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Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко