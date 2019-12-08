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      Дональд Трамп прокомментировал поездку Джулиани в Украину

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      Руди Джулиани и Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит своего юриста Руди Джулиани в Украину. Джулиани встречался с украинскими чиновниками.

      По словам Трампа, его адвокат нашел "много хорошей информации". Об этом сообщает "Голос Америки".

      К теме: Давил ли личный адвокат Трампа на Украину: новые факты по слушаниям в Конгрессе США

      Американский президент заявил, что Джулиани подготовит отчет для генерального прокурора США, Конгресса и Министерства юстиции. Он также добавил, что его адвокат является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет.

      Что известно о поездке Джулиани в Украину

      Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани приезжал в Киев со съемочной группой одного из американских каналов. Он встречался с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

      Один из американских телеканалов снимает документальный фильм, в котором отстаивает позицию американского президента по делу об импичменте.

      Адвокат Трампа Джулиани уже успел провести встречу в Будапеште (Венгрия) с:

      • экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко;
      • бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко;
      • бывшим нардепом Андреем Артеменко;
      • бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

      Палата представителей Конгресса США опубликовала 300 страниц доклада об импичменте президента Дональда Трампа.

      Одним из ключевых моментов доклада является утверждение, что Трамп потребовал вмешательства украинского правительства в американские выборы, чтобы быть переизбранным на посту президента.

      Важно: Скандальный доклад об импичменте Трампа: 10 фактов, касающихся Украины

      Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
      • К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует – Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      8 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости политики
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