Дональд Трамп прокомментировал поездку Джулиани в Украину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит своего юриста Руди Джулиани в Украину. Джулиани встречался с украинскими чиновниками.

По словам Трампа, его адвокат нашел "много хорошей информации". Об этом сообщает "Голос Америки".

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Американский президент заявил, что Джулиани подготовит отчет для генерального прокурора США, Конгресса и Министерства юстиции. Он также добавил, что его адвокат является одним из лучших борцов с преступностью за последние 50 лет.

Что известно о поездке Джулиани в Украину

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани приезжал в Киев со съемочной группой одного из американских каналов. Он встречался с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Один из американских телеканалов снимает документальный фильм, в котором отстаивает позицию американского президента по делу об импичменте.

Адвокат Трампа Джулиани уже успел провести встречу в Будапеште (Венгрия) с:

экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко ;

; бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко ;

; бывшим нардепом Андреем Артеменко ;

; бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

Палата представителей Конгресса США опубликовала 300 страниц доклада об импичменте президента Дональда Трампа.

Одним из ключевых моментов доклада является утверждение, что Трамп потребовал вмешательства украинского правительства в американские выборы, чтобы быть переизбранным на посту президента.

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