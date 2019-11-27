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      Литва та Україна підписали договір про співпрацю на 5 років: про що він

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      Зеленський та Науседа підписали спільний документ / ОП

      Президент України Володимир Зеленський та президент Литви Ґітанас Науседа підписали декларацію про розвиток стратегічного партнерства між Україною та Литвою до 2024 року.

      Україна та Литва домовилися про стратегію розвитку партнерства між країнами на 2020 – 2024 роки. Відповідну декларацію президенти країн підписали 27 листопада, як повідомив Офіс Президента.

      Нагадаємо: Зеленський розповів, про що домовився в Естонії

      "Можна впевнено сказати, що партнерство України і Литовської Республіки буде ще міцнішим", – сказав Зеленський журналістам після розмови з Науседою.

      Що це за декларація та навіщо вона потрібна

      У Зеленського цей документ бачать як дорожню карту розвитку українсько-литовських відносин з метою вивести їх на рівень стратегічного партнерства. 

      Україна та Литва мають намір організувати низку спільних заходів у сферах міжнародної та регіональної безпеки, європейської та євроатлантичної інтеграції, економіки, соціальної політики, торгівлі та гуманітарній сфері тощо.

      Зеленський
      Зеленський та Наусда підписали декларацію у Литві / Фото ОП

      ► Додатковий спільний протокол до декларації, підписаний представниками МЗС країн, вкотре засуджує агресію РФ проти України та закріплює підтримку з боку Литви прагнень України до членства в ЄС і НАТО.

      ► Ще один протокол підписали міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас. У ньому мовиться про взаємне визнання електронної ідентифікації і про намір сторін усунути бар'єри транскордонного використання е-контрактів, е-рахунків та інших схожих рішень.

      ► Керівники оборонних відомств країн Андрій Загороднюк і Раймундас Каробліс також підписали декларацію про співпрацю – у сфері кібернетичної безпеки.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Литва
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