Володимир Зеленський прибув до Литви: деталі візиту

Увечері 26 листопада Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Литви. Після прильоту з Естонії українського лідера зустрів глава литовського МЗС Лінас Лінкявічюс.

У середу, 27 листопада Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Литви Ґітанасом Науседою, повідомляє LRT.

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Під час своєї зустрічі лідери обговорять низку важливих питань двостороннього порядку денного. Серед них:

двосторонні політичні та економічні відносини;

питання безпеки та оборони;

євроатлантичну інтеграцію України;

співпрацю в галузі енергетики;

інновацій;

транспорту;

соціальної політики.

Президенти також обговорюватимуть реформи в Україні, практичне втілення угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною, а також питання Східного партнерства ЄС та співпрацю України з НАТО.

У ще одному етапі відбудеться обговорення відносин держав з Росією, ситуацію на Донбасі та заплановані перемовини у Нормандському форматі.



Президенти України і Литви Володимир Зеленський і Ґітанас Науседа

Коротко про результати візиту Зеленського до Естонії

Під час свого візиту до Естонії, який відбувся напередодні, Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Там президент України зустрічався з:

президенткою країни Керсті Кальюлайд,

спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,

прем’єр-міністром країни Ратасом.

Під час зустрічі з президентка Естонії Кальюлайд подарувала Володимирові Зеленському велосипед, що одразу ж стало топ-темою для жартів та мемів у соціальних мережах.

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Крім того, лідери обговорили низку важливих питань:

– президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;

– активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;

– поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;

– співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;

– Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.