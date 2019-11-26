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      Зустріч Зеленського з президенткою Естонії: про що домовились

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      Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд / president.gov.ua

      У Таллінні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Естонії з офіційним візитом, з лідеркою країни Керсті Кальюлайд.

      Президенти України та Естонії підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

      До теми: Зеленському в Естонії подарували велосипед

      Про що говорили президенти

      – президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;

      – активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;

      – поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;

      співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;

      – Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.

      Окрім того, президент України подякував за рішення про невизнання Естонією російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі.

      Також лідери України та Естонії обговорили реалізацію "Ініціативи трьох морів". Зеленський відзначив зацікавленість України в тому, щоб долучитися до цього форуму країн Східної та Центральної Європи. За його словами, Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, зацікавлені у реалізації спільних проектів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища.

      Зі свого боку Керсті Кальюлайд зазначила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну. За її словами, український ринок є великим, а його масштаби – неосяжні.

      Володимир Зеленський, зауважимо, в Естонії з одноденним візитом, наступного дня, 27 листопада, глава України планує відвідати Литву.

       

      Зустріч Зеленського і Кальюлайд у Талінні / фото пресслужби Офісу президенту

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Естонія
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