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      Встреча Зеленского с президентом Эстонии: о чем договорились

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      Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд / president.gov.ua

      В Таллинне состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Эстонии с официальным визитом, с лидером страны Керсти Кальюлайд.

      Президенты Украины и Эстонии подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве между странами.

      К теме: Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

      О чем говорили президенты

      – президентк Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

      – активизация двустороннего сотрудничества на международной арене, в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;

      – углубление гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе;

      сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах;

      – Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций относительно НАТО и ЕС.

      Кроме того, президент Украины поблагодарил за решение о непризнании Эстонией российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на временно оккупированном Донбассе.

      Также лидеры Украины и Эстонии обсудили реализацию "Инициативы трех морей". Зеленский отметил заинтересованность Украины в том, чтобы присоединиться к этому форуму стран Восточной и Центральной Европы. По его словам, Украина и Эстония, как важны игроки Балто-Черноморского региона, заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив по экономике, инфраструктуре, окружающей среде.

      Со своей стороны Керсти Кальюлайд отметила, что эстонские предприниматели готовы инвестировать в Украину. По ее словам, украинский рынок является большим, а его масштабы – необъятные.

      Владимир Зеленский, заметим, в Эстонии с однодневным визитом, на следующий день, 27 ноября, глава Украины планирует посетить Литву.

       

      Встреча Зеленского и Кальюлайд в Таллинне / фото пресс-службы Офиса президента

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Эстония
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