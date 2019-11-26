Встреча Зеленского с президентом Эстонии: о чем договорились

В Таллинне состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Эстонии с официальным визитом, с лидером страны Керсти Кальюлайд.

Президенты Украины и Эстонии подписали совместное заявление о дальнейшем сотрудничестве между странами.

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О чем говорили президенты

– президентк Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

– активизация двустороннего сотрудничества на международной арене, в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;

– углубление гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе;

– сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах;

– Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций относительно НАТО и ЕС.

Кроме того, президент Украины поблагодарил за решение о непризнании Эстонией российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на временно оккупированном Донбассе.

Также лидеры Украины и Эстонии обсудили реализацию "Инициативы трех морей". Зеленский отметил заинтересованность Украины в том, чтобы присоединиться к этому форуму стран Восточной и Центральной Европы. По его словам, Украина и Эстония, как важны игроки Балто-Черноморского региона, заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив по экономике, инфраструктуре, окружающей среде.

Со своей стороны Керсти Кальюлайд отметила, что эстонские предприниматели готовы инвестировать в Украину. По ее словам, украинский рынок является большим, а его масштабы – необъятные.

Владимир Зеленский, заметим, в Эстонии с однодневным визитом, на следующий день, 27 ноября, глава Украины планирует посетить Литву.

Встреча Зеленского и Кальюлайд в Таллинне / фото пресс-службы Офиса президента