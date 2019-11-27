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      Владимир Зеленский прибыл в Литву: детали визита

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      Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в Литву / lrt.lt

      Вечером 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву. После прилета из Эстонии украинского лидера встретил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

      В среду, 27 ноября Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает LRT.

      Интересно: Встреча Зеленского с президентом Эстонии: о чем договорились

      Во время своей встречи лидеры обсудят ряд важных вопросов двусторонней повестки дня. Среди них:

      • двусторонние политические и экономические отношения;
      • вопросы безопасности и обороны;
      • евроатлантическую интеграцию Украины;
      • сотрудничество в области энергетики;
      • инноваций;
      • транспорта;
      • социальной политики.

      Президенты также обсудят реформы в Украине, практическое воплощение соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, а также вопросы Восточного партнерства ЕС и сотрудничество Украины с НАТО.

      В еще одном этапе состоится обсуждение отношений государств с Россией, ситуацию на Донбассе и запланированные переговоры в Нормандском формате.

      Володимир Зеленський і Ґітанас Науседа
      Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

      Коротко о результатах визита Зеленского в Эстонии

      Во время своего визита в Эстонию, который состоялся накануне, Владимир Зеленский провел ряд встреч. Там президент Украины встречался с:

      • президентом страны Керсти Кальюлайд,
      • спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пиллуаасом,
      • премьер-министром страны Ратасом.

      Во время встречи с президент Эстонии Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому велосипед, что сразу же стало топ-темой для шуток и мемов в социальных сетях.

      К слову: Зеленский поделился деталями разговора с Путиным

      Кроме того, лидеры обсудили ряд важных вопросов:

      – президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

      – активизация двустороннего сотрудничества на международной арене, в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;

      – углубление гуманитарной, финансовой, технической и иной помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществления медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе;

      – сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, среди прочего путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах;

      - Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций в отношении НАТО и ЕС.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Эстония Президент Украины Зарубежные визиты Зеленского Владимир Зеленский Литва
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