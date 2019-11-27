Владимир Зеленский прибыл в Литву: детали визита

Вечером 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву. После прилета из Эстонии украинского лидера встретил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

В среду, 27 ноября Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает LRT.

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Во время своей встречи лидеры обсудят ряд важных вопросов двусторонней повестки дня. Среди них:

двусторонние политические и экономические отношения;

вопросы безопасности и обороны;

евроатлантическую интеграцию Украины;

сотрудничество в области энергетики;

инноваций;

транспорта;

социальной политики.

Президенты также обсудят реформы в Украине, практическое воплощение соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной, а также вопросы Восточного партнерства ЕС и сотрудничество Украины с НАТО.

В еще одном этапе состоится обсуждение отношений государств с Россией, ситуацию на Донбассе и запланированные переговоры в Нормандском формате.



Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

Коротко о результатах визита Зеленского в Эстонии

Во время своего визита в Эстонию, который состоялся накануне, Владимир Зеленский провел ряд встреч. Там президент Украины встречался с:

президентом страны Керсти Кальюлайд,

спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенном Пиллуаасом,

премьер-министром страны Ратасом.

Во время встречи с президент Эстонии Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому велосипед, что сразу же стало топ-темой для шуток и мемов в социальных сетях.

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Кроме того, лидеры обсудили ряд важных вопросов:

– президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

– активизация двустороннего сотрудничества на международной арене, в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;

– углубление гуманитарной, финансовой, технической и иной помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществления медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе;

– сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, среди прочего путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах;

- Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций в отношении НАТО и ЕС.