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      Зеленський розповів, про що домовився в Естонії

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      Володимир Зеленський підсумував свій візит до Естонії / фото: ОПУ

      Увечері вівторка, 26 листопада, завершився офіційний візит Володимира Зеленського до Естонії. У його межах президент України домовився про співпрацю з естонськими партнерами у сферах цифрових трансформацій та оборони, а також підтримку України на міжнародній арені.

      Український президент Володимир Зеленський поділився досягнутими домовленостями у своєму фейсбуці.

      Цікаво: Володимир Зеленський прибув до Литви: деталі візиту

      Діджиталізація

      У межах візиту президента України до Естонії було підписано угоду про співпрацю між державами у сфері цифрових трансформацій.

      Коли Естонія починала діджиталізацію, в естонських родинах ще не було комп'ютерів. Тоді, у далекому 1994-му, навіть стаціонарний ПК, не те що тоненький ноутбук чи планшет, був розкішшю. Тому рішення про цифровізацію всієї країни було аж надто небезпечним,
      – розповів Володимир Зеленський.

      Натомість сьогодні, за словами українського лідера, після виправданого ризику Естонія є одним з діджитал лідерів у Євросоюзі, а 99% державних послуг громадяни отримають у режимі онлайн.

      "Ми теж почали цей шлях. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ. І все – менш ніж за 5 хвилин", – наголосив президент.

      Він також наголосив, що цифрові технології – це й безпека і конкурентоспроможність держави, а з досвідом Естонії та українськими амбіціями результат точно не забариться.

      Підтримка України

      Володимир Зеленський та президентка Естонії Карсті Кальюлайд підписали спільну заяву про підтримку України на геополітичній арені та у внутрішніх реформах.

      Таллінн – наш перевірений друг і розуміє, що перемогти корупцію для нас так само важливо, як і ворога на Донбасі,
      – заявив президент України.

      Співпраця в оборонній сфері

      Міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю у сфері територіальної оборони.

      "Ми вивчимо досвід Естонської спілки оборони – добровольчої оборонної організації, щоб краще захищати наші кордони. Естонія – маленька країна, але тут сильний дух перемог. А з такими друзями – тільки вперед", – резюмував Володимир Зеленський.

      Коротко про результати візиту Зеленського до Естонії

      Під час свого візиту до Естонії, який відбувся напередодні, Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Там президент України зустрічався з:

      • президенткою країни Керсті Кальюлайд,
      • спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,
      • прем’єр-міністром країни Ратасом.

      Під час зустрічі з президентка Естонії Кальюлайд подарувала Володимирові Зеленському велосипед, що одразу ж стало топ-темою для жартів та мемів у соціальних мережах.

      До слова: Зеленський поділився деталями телефонної розмови з Путіним

      Крім того, лідери обговорили низку важливих питань:

      – президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;

      – активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;

      – поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;

      – співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;

      – Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Закордонні візити Зеленського Володимир Зеленський Президент України Естонія
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