Зеленський розповів, про що домовився в Естонії
Увечері вівторка, 26 листопада, завершився офіційний візит Володимира Зеленського до Естонії. У його межах президент України домовився про співпрацю з естонськими партнерами у сферах цифрових трансформацій та оборони, а також підтримку України на міжнародній арені.
Український президент Володимир Зеленський поділився досягнутими домовленостями у своєму фейсбуці.
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Діджиталізація
У межах візиту президента України до Естонії було підписано угоду про співпрацю між державами у сфері цифрових трансформацій.
Коли Естонія починала діджиталізацію, в естонських родинах ще не було комп'ютерів. Тоді, у далекому 1994-му, навіть стаціонарний ПК, не те що тоненький ноутбук чи планшет, був розкішшю. Тому рішення про цифровізацію всієї країни було аж надто небезпечним,
– розповів Володимир Зеленський.
Натомість сьогодні, за словами українського лідера, після виправданого ризику Естонія є одним з діджитал лідерів у Євросоюзі, а 99% державних послуг громадяни отримають у режимі онлайн.
"Ми теж почали цей шлях. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ. І все – менш ніж за 5 хвилин", – наголосив президент.
Він також наголосив, що цифрові технології – це й безпека і конкурентоспроможність держави, а з досвідом Естонії та українськими амбіціями результат точно не забариться.
Підтримка України
Володимир Зеленський та президентка Естонії Карсті Кальюлайд підписали спільну заяву про підтримку України на геополітичній арені та у внутрішніх реформах.
Таллінн – наш перевірений друг і розуміє, що перемогти корупцію для нас так само важливо, як і ворога на Донбасі,
– заявив президент України.
Співпраця в оборонній сфері
Міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю у сфері територіальної оборони.
"Ми вивчимо досвід Естонської спілки оборони – добровольчої оборонної організації, щоб краще захищати наші кордони. Естонія – маленька країна, але тут сильний дух перемог. А з такими друзями – тільки вперед", – резюмував Володимир Зеленський.
Коротко про результати візиту Зеленського до Естонії
Під час свого візиту до Естонії, який відбувся напередодні, Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Там президент України зустрічався з:
- президенткою країни Керсті Кальюлайд,
- спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,
- прем’єр-міністром країни Ратасом.
Під час зустрічі з президентка Естонії Кальюлайд подарувала Володимирові Зеленському велосипед, що одразу ж стало топ-темою для жартів та мемів у соціальних мережах.
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Крім того, лідери обговорили низку важливих питань:
– президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;
– активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;
– поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;
– співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;
– Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.