Зеленський розповів, про що домовився в Естонії

Увечері вівторка, 26 листопада, завершився офіційний візит Володимира Зеленського до Естонії. У його межах президент України домовився про співпрацю з естонськими партнерами у сферах цифрових трансформацій та оборони, а також підтримку України на міжнародній арені.

Український президент Володимир Зеленський поділився досягнутими домовленостями у своєму фейсбуці.

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Діджиталізація

У межах візиту президента України до Естонії було підписано угоду про співпрацю між державами у сфері цифрових трансформацій.

Коли Естонія починала діджиталізацію, в естонських родинах ще не було комп'ютерів. Тоді, у далекому 1994-му, навіть стаціонарний ПК, не те що тоненький ноутбук чи планшет, був розкішшю. Тому рішення про цифровізацію всієї країни було аж надто небезпечним,

– розповів Володимир Зеленський.

Натомість сьогодні, за словами українського лідера, після виправданого ризику Естонія є одним з діджитал лідерів у Євросоюзі, а 99% державних послуг громадяни отримають у режимі онлайн.

"Ми теж почали цей шлях. Так, я теж хочу, щоб за кілька років можна було не лише оплатити комуналку онлайн, а й одружитися, зареєструвати дитину, бізнес, одержати потрібний документ. І все – менш ніж за 5 хвилин", – наголосив президент.

Він також наголосив, що цифрові технології – це й безпека і конкурентоспроможність держави, а з досвідом Естонії та українськими амбіціями результат точно не забариться.

Підтримка України

Володимир Зеленський та президентка Естонії Карсті Кальюлайд підписали спільну заяву про підтримку України на геополітичній арені та у внутрішніх реформах.

Таллінн – наш перевірений друг і розуміє, що перемогти корупцію для нас так само важливо, як і ворога на Донбасі,

– заявив президент України.

Співпраця в оборонній сфері

Міністерства оборони України та Естонії підписали декларацію про співпрацю у сфері територіальної оборони.

"Ми вивчимо досвід Естонської спілки оборони – добровольчої оборонної організації, щоб краще захищати наші кордони. Естонія – маленька країна, але тут сильний дух перемог. А з такими друзями – тільки вперед", – резюмував Володимир Зеленський.

Коротко про результати візиту Зеленського до Естонії

Під час свого візиту до Естонії, який відбувся напередодні, Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Там президент України зустрічався з:

президенткою країни Керсті Кальюлайд,

спікером Рійгікогу (парламенту) країни Хенном Пиллуаасом,

прем’єр-міністром країни Ратасом.

Під час зустрічі з президентка Естонії Кальюлайд подарувала Володимирові Зеленському велосипед, що одразу ж стало топ-темою для жартів та мемів у соціальних мережах.

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Крім того, лідери обговорили низку важливих питань:

– президентка Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів;

– активізація двосторонньої співпраці на міжнародній арені, в контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки;

– поглиблення гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі;

– співпраця в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах;

– Естонія підтвердила підтримку українських амбіцій щодо НАТО та ЄС.