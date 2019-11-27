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      Зеленский рассказал, о чем договорился в Эстонии

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      Владимир Зеленский подытожил свой визит в Эстонию / фото: ОПУ

      Вечером вторника, 26 ноября, завершился официальный визит Владимира Зеленского в Эстонию. В его рамках президент Украины договорился о сотрудничестве с эстонскими партнерами в сферах цифровых трансформаций и обороны, а также поддержку Украины на международной арене.

      Украинский президент Владимир Зеленский поделился достигнутыми договоренностями в своем фейсбуке.

      Интересно: Владимир Зеленский прибыл в Литву: детали визита

      Диджитализация

      В рамках визита президента Украины в Эстонию было подписано соглашение о сотрудничестве между государствами в сфере цифровых преобразований.

      Когда Эстония начинала диджитализацию, в эстонских семьях еще не было компьютеров. Тогда, в далеком 1994-м, даже стационарный ПК, не только тоненький ноутбук или планшет, был роскошью. Поэтому решение о цифровизации всей страны было слишком опасным,
      – рассказал Владимир Зеленский.

      А сегодня, по словам украинского лидера, после оправданного риска Эстония является одним из диджитал лидеров в Евросоюзе, а 99% государственных услуг граждане получат в режиме онлайн.

      "Мы тоже начали этот путь. Да, я тоже хочу, чтобы через несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ. И все – менее чем за 5 минут", – подчеркнул президент.

      Он также отметил, что цифровые технологии – это и безопасность и конкурентоспособность государства, а с опытом Эстонии и украинскими амбициями результат точно не заставит себя ждать.

      Поддержка Украины

      Владимир Зеленский и президент Эстонии Карсте Кальюлайд подписали совместное заявление о поддержке Украины на геополитической арене и во внутренних реформах.

      Таллинн – наш проверенный друг и понимает, что победить коррупцию для нас так же важно, как и врага на Донбассе,
      – заявил президент Украины.

      Сотрудничество в оборонной сфере

      Министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве в сфере территориальной обороны.

      "Мы изучим опыт Эстонского союза обороны – добровольческой оборонной организации, чтобы лучше защищать наши границы. Эстония – маленькая страна, но здесь сильный дух побед. А с такими друзьями – только вперед", – резюмировал Владимир Зеленский.

      Коротко о результатах визита Зеленского в Эстонию

      Во время своего визита в Эстонию, который состоялся накануне, Владимир Зеленский провел ряд встреч. Там президент Украины встречался с:

      • президентом страны Керсти Кальюлайд,
      • спикером Рийгикогу (парламента) страны Хенни Пиллуаасом,
      • премьер-министром страны Ратасом.

      Во время встречи с президентом Эстонии Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому велосипед, который сразу же стал топ-темой для шуток и мемов в социальных сетях.

      К слову: Зеленский поделился деталями телефонного разговора с Путиным

      Кроме того, лидеры обсудили ряд важных вопросов:

      – президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

      – активизация двустороннего сотрудничества на международной арене, в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы;

      – углубление гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе;

      – сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах;

      – Эстония подтвердила поддержку украинских амбиций относительно НАТО и ЕС.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Зарубежные визиты Зеленского Владимир Зеленский Президент Украины Эстония
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