Но теперь, спустя 7 дней, спустя 7 самых худших дней в моей жизни, в нашей жизни, у меня появилось еще одно чувство.

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Презрение к русскому народу

Презрение. Я презираю тебя, "великий русский народ". Я презираю тебя за твой страх. Я презираю тебя за твое лицемерие. Нет сейчас в мире никого, кто заслуживает презрения больше, чем "великий народ победитель".

И вам с этим презрением жить. Моим презрением. Нашим презрением. Презрением мира. Мы вас презираем. За то, что вы, осознавая преступление Путина, жметесь по углам. Мы вас презираем за то, что вы видите вашего плешивого фюрера, видите, что он сошел с ума, и ничего не делаете.

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Украинцы будут жить вечно

Зная, что уничтожая наше настоящее, он убивает и вашего будущее. Потому что украинская нация будет теперь жить вечно, а "великий народ богоносец" превращается в жалких фашистов. Вы знаете это и все равно боитесь. Боитесь спасти себя и своих детей. Вы жметесь по углам, когда разрушают не только наши дома, но и ваши жизни. Закрывая вас в средневековом фашизме.

Вы уже остались без перелетов, скоро вы останетесь и без памперсов. Что же тогда вы будете делать с продуктами своего страха?

За нами пришли ваши солдаты, но ваше молчание означает, что они придут и за вами.

Вы будете прокляты. Да. Но проклятием вашим будет не только наша ненависть, но и мировое презрение. Презрение украинца. Презрение француза и немца. Презрение албанца и поляка.

Я презираю тебя, "великий русский народ победитель". Ты самое жалкое, что сейчас есть на планете.

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