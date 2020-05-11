При адаптивном карантине маски будут обязательными, – Офис Президента

В Офисе Президента заявляют, что в случае внедрения адаптивного карантина и в дальнейшем будут действовать правила социального дистанцирования и масочный режим. Это нужно, чтобы предотвратить вспышки коронавируса.

На совещании под председательством Владимира Зеленского обсудили планы по смягчению карантина, пишет пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также Проблем не должно быть: Зеленский и Шмыгаль обсудили задержку зарплаты врачам

При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными для предотвращения вспышек COVID-19,

– говорится в сообщении.

К слову, в Офисе Президента заявили про низкий уровень смертности в Украине от коронавируса.

Что такое адаптивный карантин? Это когда государство устанавливает общие требования относительно ограничений. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации местные власти могут усиливать карантин.

Важно! По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 тысяч 648 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 408 человек, выздоровели – 3 тысячи 288.

Карантин в Украине: коротко

Общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая .

. Однако уже с 11 мая начали действовать некоторые послабления .

. В целом правительство разработало пять этапов выхода из карантина. Точные их даты пока неизвестны. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.



Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала