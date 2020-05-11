При адаптивному карантині маски будуть обов'язковими, – Офіс Президента

В Офісі Президента заявляють, що у випадку впровадження адаптивного карантину й надалі діятимуть правила соціального дистанціювання та масковий режим. Це потрібно, аби запобігати спалахам коронавірусу.

На нараді під головуванням Володимира Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину, пише пресслужба Офісу Президента.

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При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов'язковими для запобігання спалахів COVID-19,

– йдеться у повідомленні.

До слова, в Офісі Президента заявили про низький рівень смертності в Україні від коронавірусу.

Що таке адаптивний карантин? Це коли держава встановлює загальні вимоги щодо обмежень. Однак у випадку погіршення ситуації, місцева влада може посилити карантин.

Важливо! Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 тисяч 648 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 408 людей, одужали – 3 тисячі 288.

Карантин в Україні: коротко

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня .

. Однак вже з 11 травня почали діяти деякі послаблення .

. Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.



Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу