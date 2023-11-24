Всех раньше отправили в СИЗО под залог. Сообщается, что во всех трех случаях внесли сумму, которую определил суд.
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Скорость внесения залога в Центре противодействия коррупции охарактеризовали как космическую.
Нам неизвестно, внесли ли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая,
– говорится в сообщении.
Под какой залог отправляли подозреваемых:
- Щиголя – экс-главу Госспецсвязи – 25 миллионов гривен.
- Одарченко – нардепа – 15 миллионов гривен.
- Копыстыру – застройщика – 100 миллионов гривен.
Для Щиголя и Копыстыры просили гораздо большие суммы. Речь идет о 50 и 199,9 миллиона гривен. Интересно, что на суде адвокат Копыстыры жаловался на неподъемную сумму и просил назначить только 214 тысяч гривен залога.