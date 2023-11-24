Усіх раніше відправили у СІЗО під заставу. Повідомляють, що у всіх трьох випадках внесли суму, яку визначив суд.
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Швидкість внесення застави у Центрі протидії корупції схарактеризували як космічну.
Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна,
– мовиться у повідомленні.
Під яку заставу відправляли підозрюваних:
- Щиголя – ексголову Держспецзв'язку – 25 мільйонів гривень.
- Одарченка – нардепа – 15 мільйонів гривень.
- Копистиру – забудованика – 100 мільйонів гривень.
Для Щиголя та Копистири просили значно більші суми. Мовиться про 50 та 199,9 мільйона гривень. Цікаво, що на суді адвокат Копистири бідкався на непідйому суму й просив призначити лише 214 тисяч гривень застави.