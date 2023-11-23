У "Слузі народу" наголосили, що це відбулося за рішенням голови фракції. Окрім того, додали, що це – стандартна процедура, яку застосовують у таких випадках.

Зверніть увагу "Я в Харків не вірю" та "Люблю крипту": як обирали запобіжний захід нардепу Одарченку

Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про підозру Одарченку

Ще 22 листопада ВАКС взяв під варту Одарченка. Мовиться про термін щонайменше до 20 січня 2024 року. Окрім того, наголосили, що одіозний нардеп може вийти на волю під заставу. Її сума становить 15 мільйонів гривень.

За даними ЦПК, Одарченко пропонував хабар Мустафі Найєму. Мовиться про "подарунок" у криптовалюті Bitcoin (50 тисяч доларів США). Такий хабар Одарченко обіцяв за сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об'єкта інфраструктури, підконтрольного йому.