Во времена третьего президента была своеобразная "положительная анархия", когда можно было делать почти все, кроме того, что прямо запрещалось. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил соучредитель и совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

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Чечеткин: При Ющенко никто нас не трогал

"Никто нас не трогал, никто не требовал. Это достаточно радикальная позиция, но при Ющенко было лучше", – подчеркнул он.

И вспомнил, после этого пришел к власти Виктор Янукович, который "пытался все украсть и все, что работает, сделать, чтобы работало на него. К тому же при его каденции, в Rozetka были большие проблемы с муртадами власти. У предпринимателя даже было желание бросить все и уехать из страны.

После этого пришел Порошенко. Это была такая же разница, как когда тебе обрезали крылья, ты летишь в пропасть, а потом понемногу из нее поднимаешься вверх. При Порошенко были значимые изменения в продуктивности,

– отметил Чечеткин.

Затем на президентских выборах победил Владимир Зеленский. По словам бизнесмена, чувствовалось, что система сопротивляется, поднимает голову в отрицательном смысле.

"Чувствовалось, что она пытается припомнить всем бизнесменам то, что они у нас недобрали, когда был президентом Порошенко", – пояснил соучредитель Rozetka.

Впрочем добавил, пока все это позади. Государство с бизнесом работает на равных. Несмотря на то, что оно не помогает, но почти не мешает этой сфере.

Чечеткин ответил, когда бизнесу было лучше всего в Украине: смотрите видео