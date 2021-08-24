За часів третього президента була своєрідна "позитивна анархія", коли можна було робити майже все, крім того, що прямо заборонялося. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив співзасновник й співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

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Чечоткін: За Ющенка ніхто нас не чіпав

"Ніхто нас не чіпав, ніхто не вимагав. Це досить радикальна позиція, але при Ющенку було найкраще", – підкреслив він.

І пригадав, після цього прийшов до влади Віктор Янукович, який "намагався все вкрасти і все, що працює, зробити, щоб працювало на нього. До того ж за його каденції, у Rozetka були великі проблеми з посіпаками влади. У підприємця навіть було бажання кинути все та поїхати з країни.

Після цього прийшов Порошенко. Це була така сама різниця, як коли тобі обрізали крила, ти летиш у прірву, а потім потрохи з неї підіймаєшся вгору. При Порошенку були значущі зміни до продуктиву,

– зауважив Чечоткін.

Потім на президентських виборах переміг Володимир Зеленський. За словами бізнесмена, відчувалося, що система опирається, підіймає голову в негативному сенсі.

"Відчувалося, що вона намагається пригадати всім бізнесменам те, що вони в нас недобрали, коли був президентом Порошенко", – пояснив співзасновник Rozetka.

Втім додав, наразі все це позаду. Держава з бізнесом працює на рівних. Попри те, що вона не допомагає, але майже не заважає цій сфері.

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