Компания Morning Consult опросила 2 068 респондентов. Избирателей опрашивали методом онлайн-интервью и объяснили, что погрешность составляет ориентировочно 2 процентных пункта.

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Что думают избиратели

Еще 20% опрошенных избирателей заявили, что президента США Джо Байдена "вероятно" не стоит заменять как кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах.

Также опрошенные могли выбрать между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Так, 45% опрошенных выбрали действующего президента, еще 44% – Дональда Трампа.

Это показывает, что президент Джо Байден не уступил Трампу ни одной позицией,

– заявило издание.

Также 57% опрошенных считают, что Дональд Трамп обошел Джо Байдена на дебатах.

"Единственный вариант, при котором Байден отойдет в сторону (с президентской кампании – 24 Канал), несмотря на неуверенное выступление во время дебатов, это если та самая небольшая группа лояльных сторонников, которые в течение всей жизни способствовали его баллотированию, внезапно и шокирующе решит, что пришло время для него уйти в отставку", – написали журналисты.

По данным иностранного СМИ, среди близких, которые влияют на решение президента:

первая леди США Джилл Байден,

его младшая сестра Валери Байден,

давний друг и советник 85-летний Тед Кауфман,

небольшая группа помощников из Белого дома.

Журналисты убеждены, что именно этот "совет старейшин", который формировался десятилетиями, "имеет влияние на большие и малые решения в жизни и президентстве Байдена".

Кстати, издание The New York Times призвало Джо Байдена выйти из президентской гонки, а демократов – искать другого кандидата.