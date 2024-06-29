Компанія Morning Consult опитала 2 068 респондентів. Виборців опитували методом онлайн-інтерв'ю й пояснили, що похибка становить орієнтовно 2 процентних пункти.
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Що думають виборці
Ще 20% опитаних виборців заявили, що президента США Джо Байдена "ймовірно" не варто замінювати як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах.
Також опитані могли обрати між Джо Байденом і Дональдом Трампом. Так, 45% опитаних обрали чинного президента, ще 44% – Дональда Трампа.
Це показує, що президент Джо Байден не поступився Трампу жодною позицією,
– заявило видання.
Також 57% опитаних вважають, що Дональд Трамп обійшов Джо Байдена на дебатах.
"Єдиний варіант, за якого Байден відійде вбік (з президентської кампанії – 24 Канал), попри невпевнений виступ під час дебатів, це якщо та сама невелика група лояльних прихильників, які протягом усього життя сприяли його балотуванню, раптово і шокуюче вирішить, що настав час для нього піти у відставку", – написали журналісти.
За даними іноземного ЗМІ, серед близьких, які впливають на рішення президента:
- перша леді США Джилл Байден,
- його молодша сестра Валері Байден,
- давній друг та радник 85-річний Тед Кауфман,
- невелика група помічників із Білого дому.
Журналісти переконані, що саме ця "рада старійшин", яка формувалася десятиліттями, "має вплив на великі та малі рішення у житті та президентстві Байдена".
До речі, видання The New York Times закликало Джо Байдена вийти з президентських перегонів, а демократів — шукати іншого кандидата.