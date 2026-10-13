Россия продолжает оказывать давление на фронте, но даже огромные потери не заставляют Кремль отказываться от своих планов. Чтобы изменить расчеты Владимира Путина, Украине нужно не только остановить продвижение оккупантов, но и нанести удар по тому, что позволяет России продолжать войну.

Военный аналитик из Израиля Давид Шарп объяснил для 24 Канала, какие три фактора могут заставить Кремль пересмотреть свои цели, почему удары по российской экономике должны стать более разрушительными и как угрозы США ограничить передачу оружия и разведданных могут повлиять на украинские операции.

Три фактора, которые могут заставить Кремль остановиться

Изменение погодных условий и окончание летнего периода традиционно вносят свои коррективы в ход боевых действий. Отсутствие листвы на деревьях (так называемой "зеленки") и осеннее бездорожье существенно затрудняют логистику, условия пребывания на поле боя и возможности для скрытого продвижения.

Хотя наступать в таких условиях становится объективно сложнее, а обороняться – проще, стратегия и тактика российской армии остаются неизменными.

Главной целью оккупантов является полный захват Донецкой области.

Враг продолжает тактику постоянного давления и поиска слабых мест в украинской обороне, пытаясь осуществлять охват укрепленных районов, как это происходит вокруг Доброполья и Константиновки. Несмотря на огромные потери и срыв первоначальных планов захватить значительные территории еще до зимы, Владимир Путин продолжает действовать по старой логике. Пока российская экономика имеет запас прочности, а власти ничего не угрожает, Кремль считает, что способен выполнить задачу-минимум за год – полтора.

Чтобы изменить эту парадигму и доказать Путину невыполнимость его планов, необходимо сочетание трех критических факторов.

Во-первых, на фронте должен возникнуть абсолютный тупик. Медленное продвижение врага не является для Москвы поражением, если там считают, что цели можно достичь за более длительный срок. Российское руководство должно увидеть полное отсутствие перспектив наступления в перспективе многих месяцев или лет.

Во-вторых, Кремль должен окончательно убедиться, что никакие удары по тылам или действия на передовой не заставят Украину пойти на уступки.

В-третьих, ключевым триггером должны стать эффективные и разрушительные удары по российскому военно-промышленному комплексу и экономике. Для этого результативность атак должна качественно возрасти, что требует применения баллистических и крылатых ракет.

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Зависимость от американской разведки: почему не стоит игнорировать угрозы

На фоне необходимости усиления ударов по российским тылам информация об угрозах США прекратить поставки оружия и разведывательных данных в случае продолжения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы выглядит как серьезный вызов. Хотя для определения координат НПЗ достаточно открытых источников, организация успешного удара требует гораздо более подробной информации.

Чтобы беспилотники или ракеты могли преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны противника, необходимо прокладывать сложные маршруты в обход препятствий. Именно здесь решающую роль играют американская спутниковая и агентурная разведка, а также радиоэлектронный перехват.

Значимость этих данных невозможно компенсировать исключительно собственными силами или с помощью европейских партнеров. Разведданные из США играют решающую роль не только на стратегическом, но и на тактическом уровне – от получения информации в реальном времени во время наступательных операций до раннего предупреждения о взлетах российских бомбардировщиков и запусках баллистических ракет. Потеря такого ресурса может стать критическим ударом по обороноспособности.

Как действовать Украине?

В ситуации, когда партнеры используют поставки вооружений и разведданных в качестве рычага влияния, украинскому руководству приходится делать сложный выбор между отстаиванием собственной правоты и сохранением критически важной поддержки.

Практика негласного эмбарго или удержания помощи является стандартным инструментом американской дипломатии, который неоднократно применялся даже в отношении таких близких союзников, как Израиль. Это суровая реальность международных отношений, где каждая страна руководствуется собственными интересами.

Публичная критика или обвинения администрации США в слабости вряд ли изменят политику Вашингтона, но могут вызвать дополнительное раздражение и привести к новым ограничениям.

Например, нынешние "заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии" и закупки российского топлива продиктованы исключительно предвыборными интересами – желанием снизить цены на дизельное топливо за несколько недель до голосования.

Для России экономическая выгода от этого мизерна (около 150 миллионов долларов), однако это важный шаг для выхода из изоляции. После выборов этот фактор может утратить свою актуальность, и отношение к ударам по НПЗ может измениться.

В таких условиях Киеву важно действовать максимально прагматично: неформально объяснять партнерам их неправоту, но избегать шагов, цена которых для национальной безопасности может оказаться слишком высокой, считает Шарп.