Недавно Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 30 июня. Однако его могут еще раз продлить и после этой даты.

По словам министра Кабмина Олега Немчинова, продлении карантина будет, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной. В то же время чиновник отметил, что все зависит от самих украинцев. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Карантин в Украине продлили до 30 июня

Детали заявления Немчинова

Министр Кабинета Министров подчеркнул: когда власть вводила эту чрезвычайную ситуацию, она понимала, что это будет на длительный период

Я не думаю, что будет только на два месяца. Все зависит от конкретных событий в течение короткого времени. Мы сейчас уже находимся в третьей волне. Соответственно, продолжаются карантинные ограничения,

– заметил Немчинов.

Он также анонсировал выход из красной карантинной зоны примерно 6 регионов, в частности Киева и Киевской области. В то же время чиновник призвал украинцев соблюдать карантинных рекомендации и нормы.

Подробней Киев и 5 областей вскоре выйдут из красной зоны, – Ляшко

Карантин в Украине из-за COVID-19: главное

Впервые карантин в Украине ввели в начале марта 2020 года.

С тех пор его то усиливали, то смягчали. Но ни разу не отменяли.

Карантин в Украине продолжали уже более 10 раз. Последний раз это произошло в феврале – тогда ограничения продлили до 30 апреля.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. В соответсвии с ним, в каждом из регионов ограничения отличаются – в зависимости от эпидситуации. Кроме того, страну разделили на карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Обратите внимание Количество больных COVID-19 в Украине превысило 2 миллиона