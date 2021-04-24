Нещодавно Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 30 червня. Однак його можуть ще раз продовжити і після цієї дати.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, продовження карантину буде, якщо ситуація з коронавірусом залишатиметься складною. Водночас чиновник наголосив, що все залежить від самих українців. Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

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Деталі заяви Немчінова

Міністр Кабінету Міністрів підкреслив: коли влада запроваджувала цю надзвичайну ситуацію, вона розуміла, що це буде на довший період

Я не думаю, що буде тільки на два місяці. Все залежить від конкретних подій протягом короткого часу. Ми зараз вже перебуваємо в третій хвилі. Відповідно, продовжуються карантинні обмеження,

– зауважив Немчінов.

Він також анонсував вихід із червоної карантинної зони приблизно 6 регіонів, зокрема Києва та Київщини. Водночас посадовець закликав українців дотримуватися карантинних рекомендацій і норм.

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Карантин в Україні через COVID-19: головне

Вперше карантин в Україні ввели на початку березня 2020 року.

Відтоді його то посилювали, то пом'якшували. Але жодного разу не скасовували.

Карантин в Україні продовжували вже понад 10 разів. Востаннє це відбулося в лютому – тоді обмеження продовжили до 30 квітня.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин. За ним в кожному з регіонів обмеження відрізняються – залежно від епідситуації. Крім того, країну поділили на карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

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Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу