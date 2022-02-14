Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета, передает 24 канал.

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Он призвал народных депутатов сплотиться и отложить "политические видения и лозунги".

Верховная Рада работает в постоянном штатном режиме, а при необходимости – в режиме 24 на 7, чтобы обеспечить выполнение тех функций, которые возложены на парламент как единый законодательный орган страны,
– отметил Стефанчук.

Как отметил глава Верховной Рады, кроме спокойствия важно сохранять единство и скоординированно принимать важные для страны решения. Глава парламента также попросил приложить максимальные усилия, чтобы народные депутаты были на рабочих местах и ​​выполняли свои обязанности.

Стефанчук добавил, что в субботу депутаты и представители правительства провели встречу с руководством ВСУ для обсуждения вопросов безопасности. А 14 февраля состоится еще одно совещание по оцениванию ситуации безопасности внутри и вокруг Украины.

Заметим, что паника в обществе не менее опасна, чем реальная война. К сожалению, нагнетание ситуации уже принесло негативные последствия Украине:

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