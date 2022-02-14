Про це сказав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.

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Він закликав народних депутатів згуртуватися та відкласти "політичні бачення та гасла".

Верховна Рада працює в постійному штатному режимі, а за необхідності – у режимі 24 на 7, з тим щоби забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни,
– зазначив Стефанчук.

Як зауважив глава Верховної Ради, крім спокою, важливо зберігати єдність і скоординовано ухвалювати важливі для країни рішення. Глава парламенту також попросив докласти максимальних зусиль, щоб народні депутати були на робочих місцях та виконували свої обов'язки.

Стефанчук додав, що в суботу депутати та представники уряду провели зустріч із керівництвом ЗСУ для обговорення безпекових питань. А 14 лютого відбудеться ще одна нарада щодо оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України.

Зауважимо, що паніка у суспільстві є не менш небезпечною ніж реальна війна. На жаль, нагнітання ситуації вже принесло негативні наслідки Україні:

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