Про це сказав глава Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради, повідомляє 24 канал.
Актуально "Для оцінки безпекової ситуації": у Раді відбудеться нарада з представниками фракцій
Він закликав народних депутатів згуртуватися та відкласти "політичні бачення та гасла".
Верховна Рада працює в постійному штатному режимі, а за необхідності – у режимі 24 на 7, з тим щоби забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни,
– зазначив Стефанчук.
Як зауважив глава Верховної Ради, крім спокою, важливо зберігати єдність і скоординовано ухвалювати важливі для країни рішення. Глава парламенту також попросив докласти максимальних зусиль, щоб народні депутати були на робочих місцях та виконували свої обов'язки.
Стефанчук додав, що в суботу депутати та представники уряду провели зустріч із керівництвом ЗСУ для обговорення безпекових питань. А 14 лютого відбудеться ще одна нарада щодо оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України.
Зауважимо, що паніка у суспільстві є не менш небезпечною ніж реальна війна. На жаль, нагнітання ситуації вже принесло негативні наслідки Україні:
- Десятки країн закликали своїх громадян не їхати до України, а тим хто зараз у нашій країні – покинути її. Однак влада закликає не панікувати.
- Нідерландська компанія KLM скасувала усі рейси до України з 13 по 17 лютого. На такий же крок пішла і компанія SkyUp, яка через заборону лізингодавця не змогла посадити свій літак в Києві.
- На час проведення російських навчань авіакомпаніям рекомендують утриматися від польотів над Чорним морем.
- Попри розганяння паніки, у Мінінфраструктури та Украероруху переконують, що Україна не закриває свого повітряного простору для літаків.
- Але українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні.
Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ закликали українців не панікувати: дивіться відео