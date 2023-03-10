Оккупанты потеряли почти весь состав, пытавшийся атаковать Авдеевку и Марьинку

На Донецком направлении захватчики пытались штурмовать Авдеевку и Марьинку. При этих атаках почти весь личный состав врага был уничтожен.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Объединенного координационного штаба сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

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Какая ситуация в Донецкой области

Алексей Дмитрашковский отметил, что интенсивность вражеских атак и днем и ночью снизилась, однако ситуация остается сложной. В частности, только минувшей ночью оккупанты совершили 6 попыток штурмов в районах Авдеевки и Марьинки. Украинские воины не потеряли позиций, в то же время враг потерял около 2 взводов.

Почти весь личный состав, атаковавший направление Авдеевки и Марьинки, был уничтожен,

– отметил Дмитрашковский.

Что касается возобновления вражеского наступления на Угледар, то спикер координационного штаба сил обороны Таврического направления относится к этому скептически, ведь в течение недель россияне прилагали усилия для наступлений на Угледар, Авдеевку и Марьинку, привлекали лучшие подразделения, но понесли серьезные потери. Кроме того, морально-психологическое состояние оккупантов претерпело негативные для них изменения. Растет количество отказников, которые пишут рапорты и отказываются выполнять боевые задания и убеждают, что лучше отсидеть в тюрьме, чем идти как пушечное мясо.

Каковы цели врага

. В Донецкое направление не входит Бахмутский фронт, где продолжаются ожесточенные бои.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что цели России в войне против Украины неизменны – враг стремится захватить и уничтожить наше государство. Однако сейчас оккупанты сосредоточились на Востоке Украины. Враг пытается выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако уже несколько месяцев все попытки наступлений напрасны.

Следует отметить, что по данным Генштаба ВСУ, противник сосредоточил силы для наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили 102 вражеских атаки.