В белорусском городе Лунинец проводился ремонт штурмовика оккупантов Су-25СМ. Сотрудники "Научно-производственного концерна Штурмовики Сухого" слишком сильно поверили в свои силы и компетенции, потому все завершилось хорошими новостями для Украины.

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Взрыв самолета

По вине старшего бригады – начальника отдела модернизаций и доработки "НПК Штурмовики Сухого" Демидова А. П. – произошел взрыв. Один работник погиб, двое тяжело ранены. Причина – игнорирование требований безопасности.

Поскольку все работники "НПК Штурмовики Сухого" находились в Беларуси без оформления соответствующих документов, родственники погибшего и пострадавших выплат не получат.

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