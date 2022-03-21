У білоруському місті Лунинець проводився ремонт штурмовика окупантів Су-25СМ. Співробітники "Науково-виробничого концерну Штурмовики Сухого" занадто сильно повірили у свої сили та компетенції, тому все завершилося гарними новинами для України.

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Вибух літака

З провини старшого бригади – начальника відділу модернізацій та допрацювань "НПК Штурмовики Сухого" Демидова А. П. – стався вибух. Один працівник загинув, двоє важко поранені. Причина – ігнорування вимог безпеки.

Оскільки усі працівники "НПК Штурмовики Сухого" перебували у Білорусі без оформлення відповідних документів, родичі загиблого та постраждалих виплат не отримають.

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