При теробороне "Азов" создают батальон из иностранцев

К тероборони "Азов" присоединились иностранцы-добровольцы. Первым иностранным подразделением стал белорусский - добровольцы из этой страны готовы защищать Украину.

Не все белорусы готовы слушаться команд диктатора Лукашенко – в Украине уже сформировалось первое иностранное подразделение в составе территориальной обороны "Азов".

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Белорусские добровольцы также записали видеообращение, где призвали своих граждан присоединиться к борьбе.

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