При теробороне "Азов" создают батальон из иностранцев
1 марта 2022 , 16:40Читати новину українською
Источник:Лачен пишет
К тероборони "Азов" присоединились иностранцы-добровольцы. Первым иностранным подразделением стал белорусский - добровольцы из этой страны готовы защищать Украину.
Не все белорусы готовы слушаться команд диктатора Лукашенко – в Украине уже сформировалось первое иностранное подразделение в составе территориальной обороны "Азов".
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Белорусские добровольцы также записали видеообращение, где призвали своих граждан присоединиться к борьбе.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!