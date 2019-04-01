При каких условиях НАТО будет поддерживать Украину: ответ генсека

НАТО сотрудничает с Украиной, чтобы помочь ей "продвинуться вперед" к трансатлантической интеграции. Но для продолжения сотрудничества и усиления поддержки в Украине следует углублять реформы и бороться с коррупцией.

Что говорил в Брюсселе Йенс Столтенберг об Украине

Без каких-либо условий НАТО признает стремление Украины стать членом Альянса. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 апреля заявил на пресс-конференции в Брюсселе, пишет бельгийское издание HLN.

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"Что касается Украины. Мы признаем амбиции этой страны стать членом НАТО", – сказал Столтенберг. И пояснил, что именно поэтому у Альянса с Украиной действуют ряд рамочных программ для оказания помощи и поддержки, "чтобы помочь Украине сосредоточиться на важнейших вещах - на реформах".

Чтобы Украина, реформируясь, достигала стандартов НАТО, следует продолжать модернизацию армии и "усиление оборонных и безопасностных институтов, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией".



Енс Столтенберг призвал НАТО поддержать Украину, а Украину – к проведению реформ

Также Столтенберг на пресс-конференции говорил о том, что поддержка Украины (а также Грузии) со стороны НАТО является и ответом на усиление российской угрозы.

По поводу чего генсек НАТО давал пресс-конференцию

Министры иностранных дел 29 стран-членов НАТО встречаются в Вашингтоне в 3 и 4 апреля для празднования 70-летия военного альянса. Угроза со стороны России и ситуация в Черноморском регионе будут не самыми важными темами для обсуждения.

Члены НАТО должны быть готовы к миру с угрозой российского оружия,

– сказал Столтенберг.

И добавил, что ожидает от стран НАТО в Вашингтоне принятия мер для увеличения поддержки Украины и Грузии. Это необходимо сделать путем подготовки военно-морских частей береговой охраны, совместных военных учений, большего присутствия кораблей НАТО и обмена информацией.

Что такое НАТО и как к нему относятся в Украине?

НАТО – это военно-политический союз North Atlantic Treaty Organization, был создан 69 лет назад в Вашингтоне. С того времени альянс стоит на страже безопасности стран-членов и партнеров, среди которых и Украина. Членами НАТО являются 29 стран Северной Америки и Европы. Штаб-квартира расположена в Брюсселе (Бельгия).



46% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, 32% – против, если бы в Украине проводили такой референдум. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-23 января 2019 года. Всего было опрошено 6000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 1,3%.