За яких умов НАТО буде підтримувати Україну: відповідь генсека

НАТО співпрацює з Україною, щоб допомогти їй "просунутися вперед" до трансатлантичної інтеграції. Але для продовження співпраці і посилення підтримки слід в Україні поглиблювати реформи та боротися з корупцією.

Що говорив у Брюсселі Єнс Столтенберг про Україну

Без будь-яких умов НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 квітня заявив на прес-конференції у Брюсселі, пише бельгійське видання HLN.

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"Що стосується України. Ми визнаємо амбіції цієї країни стати членом НАТО", – сказав Столтенберг. І пояснив, що саме тому у Альянсу з Україною діють низка рамкових програм для надання допомоги та підтримки, "щоб допомогти Україні зосередитися на найважливіших речах – на реформах".

Щоб Україна, реформуючись, досягала стандартів НАТО, слід продовжувати модернізацію армії та "посилення оборонних та безпекових інституцій, в тому числі у питанні боротьби з корупцією".



Єнс Столтенберг закликав НАТО підтримувати Україну, а Україну – до реформ

Також Столтенберг на прес-конференції говорив про те, що підтримка України (а також Грузії) з боку НАТО є й відповіддю на посилення російської загрози.

З приводу чого генсек НАТО давав прес-конференцію

Міністри закордонних справ 29 країн-членів НАТО зустрічаються у Вашингтоні в 3 та 4 квітня для святкування 70-річчя військового альянсу. Загроза з боку Росії й ситуація в Чорноморському регіоні будуть чи не найважливішими темами для обговорення.

Члени НАТО повинні бути готові до світу з загрозою російської зброї,

– сказав Столтенберг.

І додав, що очікує від країн НАТО у Вашингтоні вжити заходів для збільшення підтримки України та Грузії. Це необхідно зробити шляхом підготовки військово-морських частин і берегової охорони, спільних військових навчань, більшої присутності кораблів НАТО та обміну інформацією.

Що таке НАТО і як до нього ставляться в Україні?НАТО – це військово-політичний союз North Atlantic Treaty Organization, був створений 69 років тому у Вашингтоні. З того часу альянс стоїть на сторожі безпеки країн-членів та партнерів, серед яких й Україна. Членами НАТО є 29 країн Північної Америки та Європи. Штаб-квартира розташована у Брюсселі (Бельгія).



46% українців проголосували б за вступ до НАТО, 32% – проти, якби в Україні проводили такий референдум. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року. Всього було опитано 6000 жителів України віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.