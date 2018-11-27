При военном положении полномочия президента не расширяются, – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что полномочия главы государства при введении военного положения на 30 дней в 10 областях Украины не расширяются. Однако это решение позволяет президенту в максимально сжатые сроки организовать защиту страны от потенциально возможной агрессии.
Об этом глава государства заявил 27 ноября в интервью нескольким украинским журналистам.
"Полномочия президента не расширяются. У президента есть исключительные конституционные положения по обороне страны, в том числе. Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну. Решение имеет исключительно превентивный характер", – Пояснил Порошенко.
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Источник: 24 канал
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