При военном положении полномочия президента не расширяются, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что полномочия главы государства при введении военного положения на 30 дней в 10 областях Украины не расширяются. Однако это решение позволяет президенту в максимально сжатые сроки организовать защиту страны от потенциально возможной агрессии.

Об этом глава государства заявил 27 ноября в интервью нескольким украинским журналистам. "Полномочия президента не расширяются. У президента есть исключительные конституционные положения по обороне страны, в том числе. Это прямая конституционная ответственность президента, который должен защитить страну. Решение имеет исключительно превентивный характер", – Пояснил Порошенко. Новость дополняется…