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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      За воєнного стану повноваження президента не розширюються, – Порошенко

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      При воєнному стані повноваження президента не розширюються, заявив Петро Порошенко
      При воєнному стані повноваження президента не розширюються, заявив Петро Порошенко / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко запевнив, що повноваження глави держави за введення воєнного стану на 30 днів у 10 областях України не розширюються. Проте це рішення дозволяє президентові в максимально стислі терміни організувати захист країни від потенційно можливої агресії.

      Про це глава держави заявив 27 листопада в інтерв’ю кільком українським журналістам.

      Повноваження президента не розширюються. У президента є виняткові конституційні положення з оборони країни, в тому числі. Це пряма конституційна відповідальність президента, який повинен захистити країну. Рішення має виключно превентивний характер,
      – пояснив Порошенко.

      Читайте також: Запровадження воєнного стану в Україні: що він змінює в житті українців

      Він зазначив, що якщо станеться агресія, йому знадобляться "хвилини, щоб організувати ефективний захист України".

      За словами президента, вже зараз у Міністерстві оборони і в Генштабі ЗСУ вже зараз відбуваються наради із залученням усіх представників сектора оборони і безпеки, щоб вибудувати оборону країни з урахуванням ухвалених рішень у межах указу президента про введення воєнного стану.

      До слова, в цьому ж інтерв’ю Порошенко пояснив, що режим воєнного стану в Україні набув чинності 26 листопада. Тож термін дії воєнного стану в низці областей закінчиться 26 грудня.

      За словами президента, необхідність введення в Україні воєнного стану викликана загрозою повномасштабної війни з Росією. Це підтверджується збільшенням військового контингенту Росії біля українського кордону.

      Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Все, що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Воєнний стан в Україні Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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