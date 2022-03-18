Ужасающие подробности его смерти опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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По словам Геращенко, убитый оккупантами гражданин США был человеком большой души. В декабре 2021 г. он прибыл в Украину с целью предоставления волонтерской помощи гражданке Украины, которая является инвалидом 1 группы.
17 марта Джеймс Хилл вышел из больницы в утренние часы по личным делам. И примерно в 10.00 он попал под минометный обстрел в центральной части города. К сожалению, от полученных травм погиб на месте.
Вот так подонки коварно оборвали жизнь гражданина США, приехавшего с другого континента, чтобы помогать украинцам,
– сказал Геращенко.
Что известно о Джеймсе Хилле
- По данным американского издания Clicker Джеймс Уитни Хилл родился 27 июня 1954 года в штате Миннесота, США, мужчине было 67 лет. Несмотря на это, на своей странице в фейсбуке американец указал родным городом Львов.
- Из социальных сетей известно, что Джеймс Хилл работал преподавателем Университета социально-гуманитарных наук (SWPS) в Варшаве, а также преподавал в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
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