Жахливі подробиці його смерті опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Важливо Вбивства дітей та агресивна війна: в Офісі Генпрокурора назвали воєнні злочини Росії

За словами Геращенка, вбитий окупантами громадянин США був людиною великої душі. У грудні 2021 року він прибув в Україну з метою надання волонтерської допомоги громадянці України, яка є інвалідом 1 групи.

17 березня Джеймс Хілл вийшов з лікарні у ранковий час в особистих справах. І приблизно о 10:00 він потрапив під мінометний обстріл в центральній частині міста. На жаль, від отриманих травм журналіст загинув на місці.

Ось так покидьки підступно обірвали життя громадянина США, який приїхав з іншого континенту, щоб допомагати українцям, ​

– сказав Геращенко.

Що відомо про Джеймса Хілла

За даними американського видання Clicker, Джеймс Уітні Хілл народився 27 червня 1954 року в штаті Міннесота, США. Чоловіку було 67 років. Попри це, на своїй сторінці у фейсбук американець вказав рідним містом Львів.

Із соціальних мереж відомо, що Джеймс Хілл працював викладачем Університету соціально-гуманітарних наук (SWPS) у Варшаві, а також викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.