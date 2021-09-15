Мовиться про колишнього фігуранта OSINT-розслідування InformNapalm, військового 3-ї бригади ГРУ, який воював проти України під прикриттям "ПВК Вагнера", а після викриття – змінив прізвище, щоб потрапити в Грузію.

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Експерти центру аналітики офіційно звернулися до посольств Грузії та Казахстану щодо перебування та активної діяльності на їхній території цього російського військового злочинця. Встановлено, що російський військовий створив у цих країнах фірми, які можуть слугувати прикриттям для російської агентури.

Що відомо про розсекреченого "вагнерівця"

Ще в травні 2015 року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала звіт з доказами участі у бойових діях на території України колишнього військовослужбовця 3-ої окремої бригади спеціального призначення збройних сил Росії. Мовиться про Крівка Кирила Володимирович, 1979 року народження.

Були представлені відповідні фото, які Крівко розмістив у соціальних мережах, а також його відео-інтерв'ю відразу після захоплення російськими військовими Луганського аеропорту 31 серпня 2014 року.

Як встановили пізніше експерти "Українського центру аналітики і безпеки", Кирило Крівко також особисто причетний до вбивств у 2016 – 2017 роках мирного населення у Сирії, які скоював у складі ПВК "Вагнер".

При цьому свої "подвиги" він активно коментував у листуваннях з іншими найманцями на власній сторінці у російській соцмережі "ВКонтакте", скріншоти яких сьогодні доступні для ознайомлення на українському сайті "Миротворець".

Здавалося б, що публічне викриття російського військового злочинця Крівка поставить хрест на його кар'єрі співробітника російської військової розвідки. Однак, як з'ясувалося під час розслідування, його "пригоди" в інтересах спецслужб Росії на цьому не закінчилися.

Працює агентом під прикриттям

Сьогодні він намагається легалізуватися під прикриттям російського бізнесмена на території відразу двох країн колишнього СРСР. Першим кроком до цього стала зміна прізвища, що Крівко зробив не пізніше жовтня 2017 року. Він став Альошечкіним Кирилом Володимировичем, скориставшись прізвищем дружини – Альошечкіной А.О., 1980 року народження.

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Наприкінці 2018 року Альошечкін-Крівко "несподівано" відкривав в собі покликання будівельника, перетворившись на директора компанії "Стройсервисповолжье". Однак, в інтернет вдалося знайти лише декілька згадувань цього товариства за останні 3 роки.

Росіянин зареєстрував філії бізнесу у Грузії та Казахстан

Усі вони пов'язані зі штрафними санкціями російської прокуратури за низьку якість та зрив строків ремонту будинку культури в селі Клявліно Самарської області. Однак роль невдахи-будівельника набула зовсім іншого потаємного змісту, коли з'ясувалося, що упродовж 2019 – 2020 років Альошечкін-Крівко зареєстрував відразу 2 філії свого "Стройсервисповолжья" у Грузії та Казахстані.

Як свідчить український досвід протистояння російській гібридній агресії, подібні комерційні структури до 2014 року активно створювалися спецслужбами Росії на території України. Мета – інфільтрація ворожої агентури, збір розвідувальної інформації, фінансування представників місцевих проросійських політичних сил і громадських активістів.



Росіянин зареєстрував філії бізнесу у Грузії та Казахстан / Фото InformNapalm

Не викликає сумнівів, що філії "Стройсервисповолжья" багаторічного співробітника російської військової розвідки Альошечкіна-Кривка мають стати чи вже стали подібними плацдармами для російської розвідки на грузинській та казахській землі.

Саме тому "Український центр аналітики і безпеки" прийняв рішення офіційно звернутися до Посольств Грузії та Казахстану й поінформувати про загрози національної безпеки обох країн, пов'язані із перебуванням на їх території російського військового злочинця Альошечкіна-Крівка.

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Сподіваємося, що інформація аналітичного центру щодо Альошечкіна-Крівка, який має безпосереднє відношення до російської військової розвідки, сприятиме детальнішому аналізу правоохоронними органами Грузії та Казахстану шляхів вербування спецслужбами Росії на їх території найманців для участі у бойових діях в Україні, Сирії та інших країнах світу.