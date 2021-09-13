Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал ветеран и волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, не следует ждать чего-то нового в деле "вагнеровцев".
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"Я думаю, что сенсационных новостей из этих историй не будет. Чтобы более-менее эффективно принять решение, нам нужен настоящий военный суд, потому что гражданский не может сказать, виноват ли тот генерал или нет", – отметил ветеран.
Почему нужен военный суд
Рымарук пояснил, что гражданские суды не владеют в совершенстве уставами Вооруженных сил, решениями и приказами. У их представителей нет тактического и военного образования.
"Поэтому здесь просто будем ожидать новостей и результатов. Все пока обсуждается за кулисами и в кабинетах", – отметил военный волонтер.
Андрей Рымарук об агрессии России, учениях "Запад-2021" и вагнеровцах: смотрите видео
Последние новости по делу "вагнеровцев"
- По словам председателя временной следственной комиссии Марьяны Безуглой, с 2018 года документировали информацию о возможных причастных к военной агрессии России на востоке Украины.
- ВСК установила, что служба безопасности Украины инициировала спецоперацию по перемещению членов частной военной компании "Вагнер" из России в Украину.
- Безуглая сообщила, что Петр Порошенко не мог санкционировать спецоперацию.