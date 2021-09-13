Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів ветеран та волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, не слід чекати чогось нового у справі "вагнерівців".
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"Я думаю, що сенсаційних новин з цих історій не буде. Щоб більш-менш ефективно ухвалити рішення нам потрібен справжній військовий суд, тому що цивільний не може сказати, чи винен той генерал чи ні", – зазначив ветеран.
Чому потрібен військовий суд
Римарук пояснив, що цивільні суди не володіють досконало статутами Збройних сил, рішеннями та наказами. У їхніх представників немає тактичної та військової освіти.
"Тому тут просто очікуватимемо новин та результатів. Все поки обговорюється за лаштунками та у кабінетах", – зазначив військовий волонтер.
Андрій Римарук про агресію Росії, навчання "Захід-2021" та вагнерівців: дивіться відео
Останні новини щодо справи "вагнерівців"
- За словами голови Тимчасової слідчої комісії Мар'яни Безуглої, з 2018 року документували інформацію про можливих причетних до військової агресії Росії на сході України.
- ТСК встановила, що служба безпеки України ініціювала спецоперацію з витягнення членів приватної військової компанії "Вагнер" з Росії до України.
- Безугла повідомила, що Петро Порошенко не міг санкціонувати спецоперацію.