Причастным к фабрикации дела против Чийгоза оккупантам сообщили о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении представителям оккупантов, которые фабриковали дело против крымскотатарских активистов, что в начале 2014 года выступали за сохранение суверенитета Украины в Крыму. Говорится о так называемом "деле 26 февраля".

О подозрении сообщено трем работникам так называемого "следственного комитета" оккупантов, отмечает прокуратура АР Крым.

Интересно: Марш в Крым: кто примет участие и что будут делать организаторы, если Россия начнет стрелять

Их обвиняют в безосновательном преследовании украинских активистов, что нарушает украинское законодательство и международную конвенцию о защите прав гражданского населения во время войны.

Несмотря на законность митинга под зданием Верховной Рады Автономной Респулибки Крым, Россия применила свое законодательство к делу о сфабрикованных "преступлениях", имевших место еще до оккупации полуострова.

Выполняя указания оккупантов трое подозреваемых, в частности, незаконно задержали одного из руководителей Меджлиса крымских татар, Ахтема Чийгоза.

Сейчас подозреваемые объявлены в розыск, а следователи принимают необходимые меры для установления места их пребывания. Подозрение касается нарушения законов и обычаев войны – оккупантам грозит до 12 лет за решеткой.

Дело 26 февраля: коротко

С самого начала оккупации Крыма россияне начали запугивать уголовными делами местных проукраинских активистов. Одним из таких проявлений было сфабрикованное "дело 26 февраля".

Стоит знать: Питьевой воды в Крыму хватит на 100 дней

В тот день вооруженный антиукраинский митинг сначала провоцировал, а потом фактически разогнал мирный проукраинский митинг под ВР АР Крым. Впрочем оккупанты начали преследовать именно жертв тех событий.

Что известно об участии в митинге Ахтема Чийгоза?Как заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был одним из лидеров проукраинского митинга в Симферополе в феврале 2014 года. Впоследствии оккупационные власти за это даже приговорили его к 8 годам колонии.



Впрочем впоследствии при содействии президента Турции Реджепа Эрдогана россияне освободили Чийгоза и другого крымчанина Ильми Умерова.