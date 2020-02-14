18:10
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Причастным к фабрикации дела против Чийгоза оккупантам сообщили о подозрении

      0 Читати новину українською
      Многотысячный проукраинский митинг в Крыму 26 февраля 2014 года / pikabu.ru

      Прокуратура сообщила о подозрении представителям оккупантов, которые фабриковали дело против крымскотатарских активистов, что в начале 2014 года выступали за сохранение суверенитета Украины в Крыму. Говорится о так называемом "деле 26 февраля".

      О подозрении сообщено трем работникам так называемого "следственного комитета" оккупантов, отмечает прокуратура АР Крым.

      Интересно: Марш в Крым: кто примет участие и что будут делать организаторы, если Россия начнет стрелять

      Их обвиняют в безосновательном преследовании украинских активистов, что нарушает украинское законодательство и международную конвенцию о защите прав гражданского населения во время войны.

      Несмотря на законность митинга под зданием Верховной Рады Автономной Респулибки Крым, Россия применила свое законодательство к делу о сфабрикованных "преступлениях", имевших место еще до оккупации полуострова.

      Выполняя указания оккупантов трое подозреваемых, в частности, незаконно задержали одного из руководителей Меджлиса крымских татар, Ахтема Чийгоза.

      Сейчас подозреваемые объявлены в розыск, а следователи принимают необходимые меры для установления места их пребывания. Подозрение касается нарушения законов и обычаев войны – оккупантам грозит до 12 лет за решеткой.

      Дело 26 февраля: коротко

      С самого начала оккупации Крыма россияне начали запугивать уголовными делами местных проукраинских активистов. Одним из таких проявлений было сфабрикованное "дело 26 февраля".

      Стоит знать: Питьевой воды в Крыму хватит на 100 дней

      В тот день вооруженный антиукраинский митинг сначала провоцировал, а потом фактически разогнал мирный проукраинский митинг под ВР АР Крым. Впрочем оккупанты начали преследовать именно жертв тех событий.

      Что известно об участии в митинге Ахтема Чийгоза?Как заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз был одним из лидеров проукраинского митинга в Симферополе в феврале 2014 года. Впоследствии оккупационные власти за это даже приговорили его к 8 годам колонии.

      Впрочем впоследствии при содействии президента Турции Реджепа Эрдогана россияне освободили Чийгоза и другого крымчанина Ильми Умерова.

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      2090
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости политики Ахтем Чыйгоз Крымские татары Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Украинский план: двенадцать шагов к безопасности в Украине и евроатлантическом регионе
      Оксана Сироїд 19
      сегодня , 17:15 Россия против Турции: почему новая война в Сирии неизбежна
      Богдан Мірошниченко 260
      сегодня , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 1829
      сегодня , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 49
      сегодня , 16:20 Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 48
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук