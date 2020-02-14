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      Причетним до фабрикації справи проти Чийгоза окупантам повідомили про підозру

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      Багатотисячний проукраїнський мітинг у Криму 26 лютого 2014 року / pikabu.ru

      Прокуратура повідомила про підозру представникам окупантів, які фабрикували справу проти кримськотатарських активістів, що на початку 2014 року виступали за збереження суверенітету України у Криму. Мовиться про так звану "справу 26 лютого".

      Про підозру повідомлено трьом працівникам так званого "слідчого комітету" окупантів, зазначає прокуратура АР Крим.

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      Їх звинувачують у безпідставному переслідуванні українських активістів, що порушує українське законодавства та міжнародну конвенцію про захист прав цивільного населення під час війни.

      Попри законність мітингу під будівлею Верховної Ради Автономної Респулібки Крим, Росія застосувала своє законодавство до справи про сфабриковані "злочини", що мали місце ще до окупації півострова.

      Виконуючи вказівки окупантів троє підозрюваних, зокрема, незаконно затримали одного з керівників Меджлісу кримських татар – Ахтема Чийгоза.

      Наразі підозрюваних оголошено у розшук, а слідчі вживаютьнеобхідних заходів для встановлення місця їхнього перебування. Підозра стосується порушення законів та звичаїв війни – окупантам загрожує до 12 років за ґратами.

      Справа 26 лютого: коротко

      Від самого початку окупації Криму росіяни почали залякувати кримінальними справами місцевих проукраїнських активістів. Одним з таких проявів була сфабрикована "справа 26 лютого".

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      Того дня озброєний антиукраїнський мітинг спершу провокував, а згодом фактично розігнав мирний проукраїнський мітинг під ВР АР Крим. Втім окупанти почали переслідувати саме жертв тих подій.

      Що відомо про участь у мітингу Ахтема Чийгоза?Як заступник голови Меджлісу кримських татар Ахтем Чийгоз був одним з лідерів проукраїнського мітингу у Сімферополі у лютому 2014 року. Згодом окупаційна влада за це навіть засудила його до 8 років колонії.

      Втім згодом за сприяння президента Туреччини Реджепа Ердогана росіяни звільнили Чийгоза та іншого кримчанина Ільмі Умерова.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Ахтем Чийгоз Кримські татари Новини Криму Анексія Криму Новини України Новини політики
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